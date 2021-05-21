В Саранске обсудили ход благоустройства города

На оперативном совещании в администрации Саранска, которое прошло сегодня, 7 июня, обсудили ход работ в рамках летнего благоустройства города.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что продолжается покос травы на городских территориях. Большая часть участков по магистральным улицам уже окошена.

Главы районных администраций доложили, что управляющие компании также проводят покос травы и другие работы в рамках летнего благоустройства. Во всех микрорайонах Саранска скашивание растительности завершается.

Мэр Саранска Пётр Тултаев обозначил участки, на которых нужно провести работы в ближайшее время.

Дорожники продолжают наносить разметку на дорогах Саранска. В этом году предстоит нанести разметку на 483 км, большая часть работ уже проделана. Мэр поставил задачу в полном объеме завершить нанесение разметки в центральной части города и на магистральных улицах до 12 июня.

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Источник: adm-saransk.ru