В Мордовии стартовал конкурс на предоставление субсидий для некоммерческих организаций

Министерство спорта и молодежной политики Мордовии в целях оказания поддержки деятельности некоммерческих организаций, работающих на территории республики, реализующих социально значимые проекты, объявляет конкурс на предоставление субсидий из регионального бюджета на 2021 год.

Сумма запрашиваемых средств не должна превышать 5 млн рублей на реализацию одного проекта. Прием заявок уже начался, завершится он в 23:59 6 июля.

Программы (проекты) предоставляются по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства;

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

деятельность в области духовно-нравственного воспитания;

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи;

охрана окружающей среды и защита животных.

Подать заявку можно на сайте мордовия.гранты.рф.

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Источник: e-mordovia.ru