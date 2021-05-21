В Саранске в результате падения в салоне микроавтобуса пострадала женщина

В Саранске женщина пострадала, упав в салоне микроавтобуса.

Указанный инцидент произошел утром 4 июня на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса марки ГАЗ под управлением 54-летнего мужчины, следовавшего по маршруту № 39, во время движения по улице Ульянова упала 63-летняя женщина.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф