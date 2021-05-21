В Чамзинском районе осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.

В конце февраля нынешнего года в посёлке Комсомольский 31-летний мужчина и его 25-летняя сожительница гостили у знакомых. В определенный момент между ними вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина избил девушку деревянным бруском. Затем осужденный повел сожительницу домой. По пути пострадавшая скончалась от полученных в результате избиения травм.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф