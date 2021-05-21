В Мордовии сотрудники МЧС провели рейд по соблюдению правил пожарной безопасности

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии был проведен профилактический рейд, направленный на соблюдение правил пожарной безопасности и профилактику гибели людей на пожарах.

Сотрудники МЧС России напомнили гражданам, что с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода нужно быть предельно осторожными и внимательными при обращении с огнем.

Было проинструктировано по соблюдению требований пожарной безопасности 26 человек, распространено 26 памяток по соблюдению требований пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru