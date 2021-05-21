Народные приметы на 8 июня подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 8 июня подскажут, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

В былые времена люди воспринимали окружающую среду не только в реальном измерении, но и в качестве своего рода набора разных символов, помогающих в том числе узнать грядущие погодные изменения. В ту пору было сформулировано поверье о том, что чрезмерная активность комаров в восьмой день первого месяца лета предвещает скорые дожди.

Если же в воздухе в этот день наблюдается повышенная влажность, следует готовиться к продолжительному ненастью.

Народные приметы советуют 8 июня идти на рыбалку, поскольку в этот день хорошо ловятся карпы.