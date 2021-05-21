Теньгушевский район: улица Ленина в райцентре преображается

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведен ряд ремонтных работ по ул. Ленина в Теньгушеве.

В 2019 году благоустроена дворовая территория возле дома № 135, в 2020 г. – приведены в порядок дворы домов №№ 3,7 и 9. Преобразилась центральная площадь. Здесь оборудована пешеходная зона и зона отдыха со скамейками, произведено озеленение территории – посеян газон, посажены кусты спирей и роз, организовано освещение.

В 2021 году благоустройство продолжится на территории домов №№ 11,13 и 15. На эти цели выделено 1 545,9 тыс. руб. ООО «ЕСМ-групп» (г. Саранск) обустроит спортивную площадку. ООО «Строй сервис» выполнит работы по устройству парковки, установке скамеек и урн, асфальтированию подъездных путей.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.