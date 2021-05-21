Национальный проект «Культура». Региональный проект «Творческие люди»

В рамках реализации проекта в 2021 г. будет обновлена материально-техническая база и приобретено компьютерное оборудование для Пурдошанского сельского клуба Темниковского района.

Более 50 % жителей села регулярно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых работниками клуба. При нем функционируют 13 клубных формирований, в том числе вокальные ансамбли «Ивушка», «Гармония» и «Калейдоскоп».

В проекте по обновлению материально-технической базы также принимает участие Ромодановский поселковый Дом культуры. Для него будет закуплено современное звуковое оборудование.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.