В Рузаевке произошел пожар на территории вагоноремонтного депо

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание на территории вагоноремонтного депо.

Указанный инцидент произошел 7 июня. В 11:08 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре по адресу – улица 1-я Заводская. Загорелась крыша вагоноремонтного депо.

Пламя повредило строение депо на площади 600 квадратных метров и 7 товарных вагонов на площади 168 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В ликвидации возгорания принимали участие 57 человек, а также было задействовано 17 единиц техник.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru