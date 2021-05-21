В Рузаевке произошел пожар на территории вагоноремонтного депо

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание на территории вагоноремонтного депо.
Указанный инцидент произошел 7 июня. В 11:08 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре по адресу – улица 1-я Заводская. Загорелась крыша вагоноремонтного депо.
Пламя повредило строение депо на площади 600 квадратных метров и 7 товарных вагонов на площади 168 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
В ликвидации возгорания принимали участие 57 человек, а также было задействовано 17 единиц техник.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru