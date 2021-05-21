Народные приметы на 9 июня подскажут, грядут ли грозовые дожди

Народные приметы на 9 июня подскажут, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время будут иметь место грозовые дожди.

Во все времена человек интересовался прогнозом погоды, ведь от положения дел в окружающей среде зависит и его жизнь, причем иногда речь идет не только о комфорте существования, но и о вопросе выживания, который в суровых метеорологических условиях обостряется. Несколько столетий назад прогноз погоды заменяли приметы. Одно из дошедших до наших дней поверий гласит, что обилие росы утром 9 июня предвещает дождь с грозой.

Также о приближающемся дожде в девятый день первого месяца лета может гласить утренняя духота.

Народные приметы советуют в этот день работать в поле, чтобы был хороший урожай.