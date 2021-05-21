Чамзинский район: Комсомольская ЦРБ участвует в нацпроекте «Здравоохранение»

По проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2019 г. проведен капитальный ремонт поликлиники на сумму 1 млн руб.

В 2020 г. в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в селе Кульмино открыт модульный фельдшерско-акушерский пункт площадью 62 кв. м. Также в район поступили мобильный ФАП, передвижной маммограф и передвижная стоматологическая установка.

Техника оснащена по самым современным стандартам и предназначена для выезда в села, на предприятия для проведения диспансеризации, профосмотров, вакцинации, наблюдения за беременными, людьми старшего поколения и с хроническими заболеваниями. В состав спецбригад включены офтальмолог, ЛОР-врач, акушер-гинеколог, хирург и другие необходимые специалисты.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.