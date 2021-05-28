Заказать роллы на дом — это выгодно и удобно

Роллы — блюдо, известное во всем мире. Трудно найти любителя изысканных и экзотических угощений, который ни разу не пробовал их. Основным достоинством блюда из рыбы считается универсальность. Роллы подойдут для утоления голода, они отлично впишутся в меню для изысканного приема важных гостей. Многие повара настолько вдохновлены восточной кухней, что начали создавать масштабные композиции из суши. Существуют даже торты, созданные исключительно из этого блюда.

Роллы и суши — эстетически привлекательная и сытная еда

Многие задаются вопросом, откуда возникла популярность у такой, на первый взгляд, простой еды? Ответ заключается в пользе для организма. В отличие от фаст-фуда, рис и рыба содержат в себе множество полезных веществ, аминокислот и витаминов. Любители легкой пищи также придут в восторг. В суши нет большого количества жиров, и набрать с ними лишний вес практически невозможно. Про пользу морских водорослей много говорить не стоит. Они восполняют недостаток полезных микроэлементов, необходимых для организма.

Когда речь идет о роллах, многие хотят насладиться атмосферой японской кухни, сидя за столиком в ресторане в компании второй половинки или близких друзей. Но в реалиях современного мира далеко не всегда можно выделить время на подобную роскошь. В этом случае стоит заказать суши на дом.

Ассортимент роллов

Среди большого разнообразия блюд каждый найдет себе что-то по душе. Выбор огромен:

классика — огурец или рыба: тунец, лосось, креветка;

«наизнанку» — основными представителями этого вида считаются «Фудзияма», «Сырный», «Акира», «Фламинго»;

запеченные — популярные горячие суши, например, «Канары», «Огонь», «Всадник»;

обжаренные во фритюре;

классическая «Филадельфия» и ее вариации.

Доставку оформить весьма просто. Достаточно знать номер ресторана или адрес сайта. По телефону можно связаться с консультантом колл-центра, который предоставит информацию касательно меню ресторана, расскажет о самых популярных позициях и акциях, поможет определиться с выбором.

Хорошим решением может стать заказ на сайте, например, «Фарфор». На нем можно посмотреть, как выглядит блюдо, внимательно изучить используемые ингредиенты, граммы. После достаточно заполнить несколько полей и оформить заказ. После подачи заявки с клиентом свяжется консультант и подтвердит доставку, сумму и время ожидания. Оформление через сайт значительно экономит время.

Выбирайте для доставки FARFOR. Ведь этот сервис на протяжении последних 5 лет занимается профессиональной доставкой японских деликатесов. За время своего существования он заслужил репутацию высококлассного заведения с десятками положительных отзывов.