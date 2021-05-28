Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Жилье»

В рамках проекта в 2021 г. предусмотрено строительство детского сада в районе комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и а/д на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска и автомобильной дороги (2 этап) в рамках малоэтажного жилищного строительства в р.п. Николаевка (к западу от существующей застройки).

В 2020 г. завершено строительство следующих объектов:

- автодороги по ул. К. Белоуса и А. Осипова в р.п. Комсомольский Чамзинского района;

- автодороги УПТ-1 в 5-м микрорайоне и УПТ-5 в 4-м микрорайоне комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) в г. Саранске.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.