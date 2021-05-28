Атюрьевский район: на отремонтированном участке а/д будут обновлены дорожные знаки

В Атюрьевском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно проводится ремонт дорог.

В 2019 году на региональной трассе Атюрьево-Темников капитально отремонтирован участок от моста через речку Явас до выезда из с. Новочадово (общей протяженностью 4,5 км). На объекте работали специалисты из Краснослободского и Торбеевского районов. По дороге проходит маршрут школьного автобуса.

В 2020 году приведен в порядке участок от Новочадова до Мордовской Козловки протяженностью более 4 км. Это дорога республиканского значения, на ее ремонт потрачено около 50 млн руб.

В начале мая 2021 г. рабочие приступили к капремонту дорожного полотна от федеральной трассы М5 через райцентр до павловского моста, соединив отремонтированные участки в один. Капремонт дороги (8 км) ведут строители ООО «Тандем» из Пензы. В настоящее время уже уложено более 5 км асфальта. Для повышения безопасности движения будут обновлены дорожные знаки.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.