«Алкоголь и безответственность»: Почему в Мордовии ежегодно тонут десятки людей?

В мае, как только наступила жаркая погода, жители Мордовии стали массово выбираться на природу. Излюбленными местами отдыха традиционно считаются водоемы. И многие люди, игнорируя запреты и правила безопасности, поспешили открыть купальный сезон. К сожалению, не обошлось без жертв.

За последние дни мая в Мордовии зарегистрировано сразу четыре смерти на воде. Трагические случаи произошли в Зубово-Полянском, Ельниковском, Чамзинском и Ардатовском районах. Все погибшие – мужчины. А трое из них и вовсе пошли купаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна трагедия произошла 17 мая. В реке Алатырь у села Кергуды Ичалковского района утонул мальчик 2012 года рождения. Он отправился к воде вместе со своим другом, взрослых рядом не было. Школьники решили поиграть на мелководье, но одного из них унесло течением по реке.

В МЧС республики рассказали, что несчастные случаи произошли на водоемах, которые не оборудованы для отдыха. А купальный сезон официально был открыт только девятого июня. Специалисты подчеркивают, что главные причины гибели на водоемах — оставление детей без присмотра, употребление алкоголя и купание в запрещенных местах.

«Дикие» пляжи

Каждый год Инспекция по маломерным судам проводит освидетельствование пляжей перед началом купального сезона. Проверяется наличие и укомплектованность станций подготовленными спасателями. Оцениваются сооружения для схода или прыжков в воду. Обязательными требованиями являются обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Также ГИМС регулярно проводит рейды и выявляет дикие места массового купания и выставляет там запрещающие знаки.

Но таблички с запретом не останавливают людей. Хотя обычно водоемы, запрещенные для купания, имеют не покатое, ровное дно, а с ямами, скатами.Там могут быть подводные течения, водовороты. В карьерах наблюдается большая разница температуры воды на поверхности и на глубине. Из-за такого перепада человек, который нырнул, может просто не вынырнуть.

И самая главная опасность «диких» пляжей — отсутствие спасателей. На водоемах, где разрешено купание, дежурят сотрудники МЧС. В случае ЧП они смогут быстро вытащить человека из воды, оказать квалифицированную первую помощь и, тем самым, спасти ему жизнь.

Но в этом году, в связи с трагедиями, произошедшими в мае, Врио Главы Мордовии Артем Здунов потребовал взять все водоемы под контроль.

«Как минимум там нужно навести порядок, а самое главное - чтобы везде были спасатели!» - подчеркнул он.

Нетрезвые купальщики

Распитие алкоголя вблизи воды (как, впрочем, и вообще в общественных местах) запрещено законодательно. Но это не останавливает отдыхающих. Но если на «официальных» пляжах за этим вопросом стараются следить, то на «диких» пляжах полная свобода. Согласно статистике, чаще всего на воде погибают люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. И происходит это по ряду причин.

Во-первых, нетрезвый человек теряет координацию, контроль и плохо ориентируется. Во вторых, у пьяного «пловца» повышается давление, и, при погружении в воду происходит резкий перепад, что вызывает обморок. Также может произойти спазм сосудов, судороги.

Особенно часто переоценивают свои силы под действием алкоголя люди в возрасте. Причем иногда беда случается уже на берегу — инфаркт или тромбоэмболия, которые могут закончиться скоропостижной смертью.

Еще одна распространенная травма нетрезвых купальщиков — повреждение шейных позвонков. У них притупляется чувство опасности, люди ныряют, не зная дна, ныряют, где это запрещено, и получают страшные травмы. В некоторых случаях это ведет к инвалидности или смерти.

«Родителям нужно следить за детьми»

В Мордовии в мае сотрудниками МЧС было выявлено несколько групп детей, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.

«Хочется отметить, что самая незащищенная категория отдыхающих – дети, которые еще неуверенно чувствуют себя на воде. Родителям нужно следить за детьми, находиться рядом, чтобы вовремя оказать помощь», - говорят сотрудники ГИМС.

Стоит отметить, что в Мордовии купальный сезон официально открыт с девятого июня. Специалисты Роспотребнадзора проверили самые популярные водоемы Саранска. Купаться можно на следующих водных объектах:

Лесное озеро;

Зеленая роща;

водоем у стадиона «Старт»;

Луховское водохранилище;

пруд по ул. Гончарова.

Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно. Во всех зонах отдыха установлены урны, кабинки для переодевания, биотуалеты и информационные щиты с правилами поведения на воде.