Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето

Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Лента доступна эксклюзивно в видеосервисе Wink с 8 июня.

Фильм рассказывает про путь сборной России к бронзе чемпионата Европы 2008 года. В четвертьфинале наши обыграли главных фаворитов турнира — Голландию, подарив бессонную, но такую радостную ночь всей стране. Главными героями фильма стали игроки и тренеры той команды — Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев, Александр Бородюк, Игорь Корнеев и многие другие.

Режиссер фильма — Солтан Сунгатуллин, известный хитовыми роликами для футбольного клуба «Рубин». Шоураннер ленты — журналист Sports.ru Александр Дорский. Также в творческую группу вошли оператор Руслан Косенко и члены видеокоманды United Олег Халиулин, Антон Хнкоян, Александр Аксенов и Максим Воеводин.

«Сторителлинг — это ДНК Sports.ru, поэтому мы планируем и дальше искать классные сюжеты, выходящие за периметр футбольного поля и меняющие устоявшееся мнение. До конца 2022 года мы собираемся выпустить 10 новых тайтлов, от отдельных историй типа золотого поколения “Зенита”, взявшего кубок УЕФА, до сериала-антологии российского спорта. Производство документального кино — уже полноценный стрим внутри компании, который с каждым днем становится все больше, с выделенной командой, инвестициями и стратегией. Наша долгосрочная цель — доминирующая доля на рынке спортивного контента любых форматов, и видео — безусловный драйвер к ее достижению. Фильм о Евро-2008 — для нас первый, что-то получилось не совсем так, как мы планировали, поэтому если вы продюсер, режиссер, сценарист, менеджер и хотите, а, может, уже умеете делать круче — приходите к нам работать», — комментирует коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин.

«Думаю, все, даже не футбольные болельщики, помнят выступление нашей сборной на Евро-2008. Помнят бурю эмоций, общую гордость, бессонную ночь, кавалькады гудящих автомобилей с флагами России, которые никого не раздражали. Фильм “Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни” возвращает нас к этому событию, позволяет посмотреть на него изнутри звездной сборной. Очень хочется надеяться, что в нашей жизни будут еще такие объединяющие всех события и новые победы российского спорта», — сказал директор по контентной политике “Ростелекома” Александр Косарим.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.