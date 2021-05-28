В библиотеке одного из исправительных учреждений Мордовии прошла экскурсия

В библиотеке лечебного исправительного учреждения № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошла экскурсия для вновь прибывших осужденных, приуроченная к акции «Твои друзья - книги».

Осужденные получили возможность ознакомиться с книжным фондом. Кроме того, им был разъяснен порядок получения и сдачи книг, а также прочитана лекция о бережном отношении к книгам.

Присутствующим рассказали о графике работы библиотеки и культурно-массовых мероприятиях, прошедших в библиотеке.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su