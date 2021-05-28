Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии стала победительницей чемпионата Европы по самбо

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии Татьяна Шуянова стала победителем чемпионата Европы по самбо, проходившего в конце мая на Кипре.

Сержант внутренней службы Татьяна Шуянова заняла первое место в весовой категории 59 кг.

Стоит отметить, что в командном зачете сборная России заняла первое место – в общей сложности спортсмены завоевали 29 медалей (16 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых).

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su