Народные приметы на 10 июня подскажут, какая погода будет в декабре

Народные приметы на 10 июня помогут узнать, какая метеорологическая обстановка установится предстоящей зимой.

Несколько столетий назад люди верили, что между погодой в зимний период и летнее время существует прямая взаимосвязь. На основе этого убеждения возникло поверье, гласящее, что гроза и дождь 10 июня предвещают снежный декабрь с обилием метелей и вьюг.

Если же в этот день имеет место низкая для данного времени года температура воздуха, первый месяц зимы будет отличаться очень сильными морозами.

Жаркая погода, наблюдающаяся в десятый день июня, сигнализирует о теплом декабре.