Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Реализация проекта обеспечит повышение эффективности системы здравоохранения Мордовии путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур.

Государственные и муниципальные медицинские организации, включая их структурные подразделения (ФАПы, подключенные к сети Интернет) будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным и серверным оборудованием, локальными вычислительными сетями и компьютерами для автоматизированных рабочих мест медработников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей. Будут внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.