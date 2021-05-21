Липа – описание и применение

С давних пор липа применяется при озеленении городов. Легко переносит стрижку, ее кроне можно придать любую форму. Необыкновенно красива цветущая липа, источающая тонкий сладковатый аромат, разносящийся далеко от места ее роста. Цветение липы приходится на июнь-июль и продолжается около двух недель.

Липа теневынослива и морозоустойчива. Находясь в состоянии зимнего покоя, может выносить морозы до 48 градусов. Распускаться липа начинает поздно, поэтому весенние заморозки ей также нестрашны. В лесах липа может расти в форме крупного дерева или кустарника при сильном угнетении в условиях подлеска.

Среди лип есть долгожители, достигшие возраста в несколько веков. Некоторые деревья растут вплоть до тысячи лет. В условиях крупных городов продолжительность жизни липы обычно сокращается, и деревья растут примерно до ста лет, но и здесь бывают исключения. Известны выросшие в городах липовые деревья, возраст которых превышает 300 лет. Купить саженцы липы стоит за их широкое применение.

Применение

Древесина липы отличается легкостью и упругостью, не коробится. Из огромных липовых стволов выдалбливают бочки и чаны. Легко поддающеюся обработке, липовую древесину применяют при изготовлении фанеры, мебели, посуды, игрушек, музыкальных инструментов и многого другого. Резчики по дереву часто используют в своих изделиях это дерево. Мошенники вырезали из липы копии печатей, отсюда пошло выражение «липовая печать» — то есть поддельная.

Не менее широкое применение имеет липовый луб. Из полученного лыка кроме знаменитых лаптей делали веревки, рыболовные сети, циновки, щетки. Мочало, приготовленное из луба, также служило набивкой для мягкой мебели.

Липу по праву называют царицей медоносов. При благоприятной погоде, пчелы могут собрать до 10 кг меда с одной липы. Липовый мед считается одним из самых полезных, особенно при болезнях горла, печени, сердечно-сосудистой системы.

В народной и официальной медицине применяют в первую очередь липовый цвет. Он обладает противовоспалительным, успокаивающим, мочегонным, отхаркивающим и потогонным свойствами. Применяется в виде чая при простудах и ангинах; наружно при отеках, язвах и ревматизме.

Липовый уголь применяют при отравлениях, заболеваниях кишечника и желудка. Вредные вещества и токсины, которые он способен связать, могут в 90 раз превышать его собственный объем. Дегтем, добываемым из древесины, лечат экзему. В народной медицине применяют плоды, почки и листья липы, в основном при лечении ожогов и нарывов.

Липа содержит фитогормоны, близкие к женским половым гормонам. Поэтому ей приписывают свойство омолаживать женский организм. Настой липы полезен для очищения и придания упругости коже, особенно жирной.

Народная примета гласит, что тот кто срубит липу заблудится в лесу. Засохшая в саду липа тоже считалась дурным предзнаменованием. А вот талисман из липовой древесины напротив должен был принести владельцу материальное благополучие.