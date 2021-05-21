Народные приметы на 11 июня подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 11 июня помогут определить, следует ли готовиться к тому, что наступит период дождливой погоды.

Сильные порывы ветра очень часто меняют метеорологическую обстановку. Погодные изменения наступают в сопровождении разгула ветра. Об этом знали и те, кому выпало жить несколько столетий назад, когда прогноз погоды заменяли собой разного рода приметы. Одно из дошедших до наших дней поверий гласит, что ветер, который в течение одиннадцатого дня первого месяца лета дует в одном направлении, а к ночи усиливается, предвещает скорые дожди.

Обилие пауков в этот день сигнализирует о том, что будет иметь место благоприятная метеорологическая обстановка.

Повышенная активность пчел 11 июня может сигнализировать о приближающемся дожде.