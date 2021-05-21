В администрации Саранска прошло совещание с предприятиями

В администрации Саранска было проведено совещание с представителями предприятий потребительского рынка.

В ходе совещания заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Саранску Илиев А.Г. рассказал присутствующим о порядке действий персонала при угрозе совершения и при совершении на объектах потребительского рынка террористического акта, а также о своевременном проведении организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности персонала и посетителей торговых объектов.

Начальник отдела вневедомственной охраны по Саранску Кулагин А. А. доложил о принятых мерах по защищенности объектов торговли, расположенных на территории города.

Начальник отделения Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии Полькин Е. В. выступил с докладом на тему «Профилактика сбыта поддельных денежных купюр на территории городского округа Саранск» и рассказал об основных признаках подлинности денежных купюр.

Начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мордовии Суворова Г. В. доложила о принятых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения действующих санитарных норм и правил.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Саранска Данилова Л.Л. обратилась к присутствующим с просьбой провести с персоналом инструктажи по антитеррористической защищенности, довести до всех сотрудников организаций информацию о необходимости неукоснительного соблюдения масочно-перчаточного режима на объектах потребительского рынка и недопущения нарушений.

Также читайте о том, что в Саранске 12 июня будет организована доставка граждан в микрорайоны города после праздничного салюта.

Источник: adm-saransk.ru