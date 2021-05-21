В Саранске построят две новые линии обработки ТКО

Компания «РЕМОНДИС Саранск» построит в городе две новые линии обработки твердых коммунальных отходов.
Запуск новых линий запланирован на конец августа нынешнего года.
Новые линии обработки твердых коммунальных отходов позволят сократить количество мусора на полигонах, а также перерабатывать растительные отходы в компост, который будет применяться в сельском хозяйстве.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
Также читайте о том, что в Саранске 12 июня будет организована доставка граждан в микрорайоны города после проведения праздничного салюта, запланированного на 22:00.
Источник: adm-saransk.ru