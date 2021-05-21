В Мордовии с 1 июля изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте

На территории Мордовии с 1 июля нынешнего года изменится стоимость билетов на пригородные поезда.

В соответствии с постановлением республиканского правительства от 31 мая с 1 июля будет действовать новый тариф на пригородные железнодорожные перевозки по территории Мордовии.

Стоимость проезда составит 23 рубля за одну десятикилометровую зону.

Также читайте о том, что в Саранске 12 июня будет организована доставка местных жителей и гостей в микрорайоны города после проведения праздничного салюта, запланированного на 22:00. Стоимость проезда будет взиматься согласно действующему тарифу.

Источник: mordovmedia.ru