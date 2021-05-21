Выпускникам школ Мордовии аттестаты вручат 26 июня

В Мордовии 26 июня будут вручены аттестаты выпускникам школ.

Об этом «Известиям Мордовии» сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства республики Галина Лотванова.

Галина Лотванова также отметила, что по причине сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией министерством образования Мордовии были разработаны рекомендации по формату проведения рассматриваемого мероприятия, они направлены для рассмотрения и внесения предложений, в том числе в Роспотребнадзор.

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Источник: izvmor.ru