В Рузаевке появится виртуальный концертный зал

Детская школа искусств Рузаевского района одержала победу в ходе конкурсного отбора по созданию виртуальных концертных залов в городах России.

В указанном заведении скоро установят специальное оборудование. Ранее подобное оборудование было установлено в Саранском музыкальном училище им. Л. П. Кирюкова и Центре культуры, расположенном в Ковылкино.

Слушателями концертов смогут стать не только учащиеся школы, но и жители города. Послушать концерт можно будет бесплатно.

Открытие виртуального концертного зала запланировано на сентябрь нынешнего года.

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Источник: mordovmedia.ru