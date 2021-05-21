Народные приметы на 12 июня подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 12 июня помогут узнать, следует ли готовиться к похолоданию.

Сова во все времена считалась хранительницей мудрости, охранителем знаний. Видимо, исходя из этого мифа, люди, которые жили несколько веков назад, решили, что по её поведению можно предугадывать грядущие погодные изменения. Существует народная примета, гласящая, что похолодание приближается в том случае, если в двенадцатый день первого месяца лета слышен крик совы.

Шмели, поведение которых 12 июня отличается значительным беспокойством, сигнализируют об осадках.

Если же поздним вечером этого дня подал сигнал кузнечик, можно рассчитывать на хорошую погоду.