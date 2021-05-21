Народные приметы на 13 июня подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 13 июня подскажут, будет ли предстоящая зима суровой.

Несколько столетий назад люди верили, что летом погода может посредством своего состояния предсказывать, какая метеорологическая ситуация будет иметь место грядущей зимой. На основе этого убеждения сформировалось поверье, гласящее, что низкая температура воздуха и осадки в тринадцатый день первого месяца лета предвещают суровую зиму.

Кроме того, народные приметы гласят, что сильный дождь 13 июня является предвестником плохого урожая.

Если в этот день наблюдается обилие росы вечером, 14 июня будет очень жарко.