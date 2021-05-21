В Рузаевке прошли полуфинальные игры республиканского этапа всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»

В Рузаевке состоялись полуфинальные игры республиканского этапа по футболу среди девушек и юношей на призы клуба «Кожаный мяч».

Соревнования проводились в целях организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди обучающихся, формирования здорового образа жизни, выявления способных футболистов, популяризации и развития футбола.

В финал соревнований с каждой возрастной группы выходили по две команды.

По итогам сыгранных матчей в финальную часть соревнований от Саранска вышли команды МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 24», МОУ СОШ № 32».

Финал республиканских соревнований на призы клуба «Кожаный мяч» состоится 16 июня в Рузаевке.

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Источник: adm-saransk.ru