Народные приметы на 14 июня подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода

Народные приметы на 14 июня помогут узнать, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в скором времени произойдет ухудшение метеорологической обстановки.

В былые времена отсутствие высокоточной техники не стало помехой для составления прогноза погоды, который в тот период был, условно говоря, стабильным. Это означает, что определенное положение дел в окружающей среде в отдельно взятый день воспринималось в качестве предвестия конкретной погодной ситуации. На основе данной методики сформировалась примета о том, что западный ветер в четырнадцатый день первого месяца лета предвещает плохую погоду.

Если же утром 14 июня наблюдается радуга, до вечера обязательно пойдет дождь.

Пасмурное начало рассматриваемого дня народные приметы называют предвестником отличного урожая яровых.