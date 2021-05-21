Партия «Новые люди» запустила первый в Мордовии ТикТок Хаус

Блогер с многотысячной аудиторией рассказала молодежи, как начинать интересные проекты, не покидая родной регион.

Молодежь Мордовии ищет для себя социальные лифты и возможность самореализоваться. Для решения этой задачи хорошо подходят социальные сети, но молодые блогеры просто не знают, с чего начать, или боятся быть непонятыми аудиторией.



Представители партии «Новые люди» решили помочь творческой молодёжи и организовали первый ТикТок-хаус в Мордовии. На тренингах опытом поделилась блогер с 600+ тысячами подписчиков Ксения Хлюдинская. Она отметила, что с помощью социальных сетей можно самореализоваться и даже решать проблемы общества. Ксения рассказала будущим коллегам, как развивать аккаунт, какую соцсеть выбрать и чем хорош именно ТикТок.



Благодаря проекту Новых, в ТикТок-хаусе появилось сообщество неравнодушных людей, которые социально активны, способны указывать власти на проблемы в регионе в и предлагать способы их решения.



Справка о политической партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

Штабы партии работают в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.