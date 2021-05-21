Народные приметы на 15 июня подскажут, следует ли готовиться к ухудшению погоды

Народные приметы на 15 июня помогут узнать, к каким метеорологическим обстоятельствам в ближайшие дни следует готовиться.

Несколько веков назад в народной среде доминировало убеждение, согласно которому погода сама о себе свидетельствует. Говоря более конкретно и предметно, это убеждение означает, что все метеорологические явления связаны друг с другом и закольцованы в долгосрочной перспективе. Опираясь на это убеждение, люди, которым выпало жить несколько столетий тому назад, сформировали примету о том, что повышенная облачность в пятнадцатый день первого месяца лета сулит скорое ухудшение погодной ситуации.

Если же утром 15 июня отсутствует даже минимальное дуновение ветра, в ближайшее время будет очень тепло.

Дождь в этот день гарантирует хороший урожай грибов в ближайшей перспективе.