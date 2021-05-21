Народные приметы на 16 июня подскажут, будет ли хорошая погода

Народные приметы на 16 июня помогут определить, установится ли в ближайшие дни теплая и солнечная погода.

Несколько столетий назад, когда прогноз погоды был приметой и не более того, по причине чего его точность в так называемом народном изложении является предварительной и условной, существовала примета, которая гласит, что утренний туман над рекой в шестнадцатый день первого месяца лета сулит хорошую погоду с ярким солнцем и комфортным температурным режимом в ближайшее время.

Если в этот день собаки плохо спят и при этом едят много травы, следует готовиться к скорым дождям.

Также о хорошей погоде 16 июня может сигнализировать ветер, который дует в северном направлении.