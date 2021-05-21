Народные приметы на 17 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 17 июня помогут узнать, есть ли в природе признаки того, что пришло время готовиться к существенному ухудшению метеорологической обстановки.

Ветер, в былые времена отождествляемый с косвенным влиянием или же прямым действием высших сил, для людей, живших несколько веков назад, имел огромное значение не только в практическом смысле, но и сакральном. Впрочем, и в наши дни ветер представляет собой мощную силу, с которой достижения технического прогресса далеко не всегда способны совладать. В былые времена поведение ветра использовалось для предсказания погоды. До наших дней сохранилось поверье о том, что северное направление ветра в семнадцатый день первого месяца лета сулит скорое ухудшение метеорологической обстановки.

Наличие западного или юго-западного ветра в этот день народные приметы называют предвестием дождя.

Если же 17 июня видна радуга, то в обозримом будущем будет очень хорошая погода.