Народные приметы на 18 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 18 июня помогут определить, следует ли готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

В былые времена флора и фауна были для людей не просто внешними условиями существования, но и некой картиной символов, позволяющих предвидеть будущее, в том числе составить прогноз погоды. К примеру, в древности считалось, что кричащая в ночь на 18 июня сова, и дятел, активизировавший свой стук в этот день, сигнализируют о приближающихся осадках.

Обилие пауков в восемнадцатый день первого месяца лета народные приметы называют предвестником того, что в ближайшее время продержится хорошая погода.

Теплая и ясная погода в этот день предвещает хороший урожай зерна.