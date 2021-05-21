Народные приметы на 19 июня подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 19 июня помогут определить, следует ли рассчитывать на скорое улучшение метеорологической обстановки.

Одно состояние природы может порой предвещать свою полную противоположность. В это верили наши предки. На основе этого убеждения было сформулировано народное поверье о том, что резкое похолодание в девятнадцатый день лета предвещает скорое потепление. Одно состояние природы в данном случае самим фактом наличия предвещает свою прямую противоположность.

По звуку грома в этот день можно определить, каким будет дождь. Если наблюдается глухой гром, следует готовиться к сильному ливню, звонкое звучание предвещает тихий дождь.

Повышенная активность пчел 19 июня сулит ясную погоду.