Народные приметы на 20 июня подскажут, следует ли готовиться к ненастью

Народные приметы на 20 июня подскажут, следует ли готовиться к затяжному ненастью.

В этот день главным фактором при составлении прогноза погоды может стать гром, если он, конечно, будет иметь место. Народные приметы, сохранившиеся до наших дней, содержат сведения о том, что гром, отличающийся сильным звуком, в двадцатый день первого месяца лета сулит, что скоро настанет ненастная погода, которая достаточно долго продержится.

Если в этот день гром активно переходит с места на место, грядет существенное снижение температуры воздуха, а также возможен град.

Громко и долго квакающие жабы в двадцатый день лета предвещают отличную погоду.