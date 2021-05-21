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Народные приметы на 21 июня подскажут, грядут ли затяжные дожди

Народные приметы на 21 июня подскажут, грядут ли затяжные дожди

Народные приметы на 21 июня помогут определить, следует ли готовиться к тому, что ближайшие дни будут дождливыми. 

Несколько веков назад, когда прогноз погоды был набором разного рода примет и поверий, а его составление основывалось на вере во взаимосвязь разных метеорологических обстановок, было принято считать, что гроза, сопровождаемая раскатами грома, в двадцать первый день июня сулит затяжные и сильные дожди.

Если в этот день имеет место обилие росы, урожай обязательно будет хорошим даже в случае засухи до конца летнего периода.

С 21 июня начинаются самые длинные световые дни.    