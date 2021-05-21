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Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн

Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн

ВТБ упростил перевод зачисления пенсии своим клиентам на карту МИР. Теперь услуга доступна им в ВТБ Онлайн, совершить необходимую операцию можно, не выходя из дома.

Новый сервис позволит клиентам банка перевести пенсию на карту ВТБ буквально в несколько кликов. Чтобы воспользоваться им, необходимо зайти в личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение ВТБ Онлайн, выбрать раздел «Продукты и услуги» и подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и оформить заявление «Получение пенсии на карту ВТБ». В случае, если у клиента нет подтвержденной учетной на портале «Госуслуги», он может зарегистрироваться или подтвердить свою учетную запись также с помощью ВТБ Онлайн.

 «Мы продолжаем развивать цифровые каналы, стремясь обеспечить максимальный комфорт пользования сервисами для клиентов ВТБ. Уже сегодня миллионы россиян получают зарплату на карты и решают свои финансовые вопросы, пользуясь удобными дистанционными сервисами. Новая услуга от ВТБ позволит сохранить привычный клиентский опыт для пенсионеров и дополнительно обеспечит ряд преимуществ, в том числе сниженные комиссии за платежи и переводы и повышенный процент на остаток по счету. При этом, чтобы получить пенсию в ВТБ, нашим клиентам не нужно идти в отделение банка или на почту – средства поступят на счет, открытый в ВТБ, в день начисления Пенсионным фондом», - отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, доступна карта МИР с бесплатным обслуживанием и нотификацией, сниженные комиссии за платежи и переводы, начисление 6% годовых на остаток по счету, а также повышенный кешбэк за покупки в аптеках и оплату услуг ЖКХ и возможность пользоваться удобным и понятным интерфейсом в личном кабинете.

 