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Народные приметы на 22 июня подскажут, будет ли зима холодной

Народные приметы на 22 июня подскажут, будет ли зима холодной

Народные приметы на 22 июня помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей зимы.

Несколько веков назад люди считали, что ягоды – это не только кладезь витаминов, но и своего рода помощник в деле составления прогнозов на будущее. Считалось, что обилие ягод в двадцать второй день первого месяца лета предвещает очень холодную зиму.

Хорошая погода в этот день предвещает полную свою противоположность. Если 22 июня тепло и ясно, то совсем скоро будет холодно и дождливо.

Если же в этот день пасмурно, но при этом пчелы свободно летают, никуда не прячась, дождя точно не будет.