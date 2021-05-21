Народные приметы на 23 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 23 июня, сохранившиеся до наших дней, помогут узнать, следует ли начинать готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

Несколько столетий назад, когда люди при отсутствии высокоточного оборудования для составления прогноза погоды использовали метод сопоставления разных состояний природы, было сформулировано поверье о том, что белые тучи, которые во время грозы 23 июня идут перед синими, являются предвестниками града.

Если же в двадцать третий день первого месяца лета хорошая погода, но при этом не видно муравьев, скоро метеорологическая обстановка изменится в худшую сторону.

Крайне низкая активность пауков в этот день сулит перемену погоды.