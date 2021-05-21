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Народные приметы на 23 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 23 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 23 июня, сохранившиеся до наших дней, помогут узнать, следует ли начинать готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

Несколько столетий назад, когда люди при отсутствии высокоточного оборудования для составления прогноза погоды использовали метод сопоставления разных состояний природы, было сформулировано поверье о том, что белые тучи, которые во время грозы 23 июня идут перед синими, являются предвестниками града.

Если же в двадцать третий день первого месяца лета хорошая погода, но при этом не видно муравьев, скоро метеорологическая обстановка изменится в худшую сторону.

Крайне низкая активность пауков в этот день сулит перемену погоды.   