Партия «Новые люди» изменила судьбу «Мордовского Хатико»

В течение месяца брошенный хозяевами пес бродил по улицам Саранска. Его нашла и забрала к себе активистка Новых людей Алина Стахурлова. Девушка — руководитель городского штаба партии, она узнала о «мордовском Хатико» из соцсетей. Благодаря неравнодушию активистки собака не только обрела второй дом, но и стала талисманом Новых людей. Сейчас овчарка присутствует практически на всех партийных мероприятиях.

Историю «мордовского Хатико» в социальных сетях рассказали очевидцы. Жители писали, что хозяева оставили пса на остановке в пригородном поселке Горяйновка, а сами уехали на автобусе в Саранск. Овчарка не смирилась с тем, что ее «потеряли» и стала изо дня в день путешествовать по маршруту, которым ее привезли на загородную остановку: садилась в автобус, ехала в город, и, побродив по улицам, возвращается в поселок.

Кондуктор не прогонял пса, который целый месяц катался в автобусе. Его фотографировали пассажиры и выкладывали в соцсети. Так собака стала звездой интернета. Жители прозвали ее «мордовский Хатико» - по аналогии с трогательной историей японского пса, который девять лет ждал своего умершего хозяина на железнодорожной станции.

За судьбой «мордовского Хатико» следил буквально весь город. Пользователи соцсетей ждали, что появится человек, готовый подарить овчарке второй дом. Об этом стало известно руководителю городского штаба партии «Новые люди» Алине Стахурловой. Девушка начала искать собаку, но как назло та исчезла.

Алина Стахурлова постила в саранских пабликах фотографии овчарки и просила помочь с ее поиском. Пользователи стали сообщать, где видели похожую собаку. Девушка вызывала такси и ездила из района в район, но пса так и не застала.

«Однажды со мной связалась женщина, которой написали жители поселка Луховка. Они рассказали, что овчарка «как на фото» уже третий день играет с детьми в их дворе. Я отложила все дела и сразу помчалась туда. Сколько было радости, когда долгожданная встреча с четвероногим потеряшкой наконец состоялась!» - не скрывает радости Алина.

Активистка партии привезла пса к себе домой, помыла и накормила. С этого дня «мордовский Хатико» обрел крышу над головой. А также стал талисманом партии — теперь он со своей новой хозяйкой ездит на все мероприятия Новых людей, являясь олицетворением доброго сердце и неравнодушия.

Отметим, проблеме брошенных животных активисты партии «Новые люди» уделяют много внимания. Прошедшей весной волонтеры организовали акцию в муниципальном приюте для собак. Добровольцы сделали ремонт в вольерах, помогли убрать мусор и выгулять питомцев.