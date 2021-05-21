В Дубенском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Дубенском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло вечером 21 июня на территории села Пуркаево указанного района. На улице Пуркаева загорелись несколько сараев и жилой дом № 73.

В результате данного пожара пострадал гражданин 1957 года рождения. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги 20% тела.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и сараи на общей площади, составляющей 210 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru