«Ростелеком» построил оптику до четырех сёл Мордовии

«Ростелеком» протянул 45 километров оптики до сёл Красная Зорька и Мурань Кочкуровского, Белозерье Ромодановского и Большие Березники Большеберезниковского районов. Новая инфраструктура связи построена по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу линий и высокую скорость передачи данных.

Около трех тысяч семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть 187 телеканалов, 10 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах. Сотрудники компании помогут подключить интеллектуальное видеонаблюдение и цифровой сервис «Умный дом» с комплектом датчиков движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления. В случае нештатной ситуации владелец жилья мгновенно получит уведомление на смартфон.

Анна Дудко, исполняющая обязанности директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Мы строим и модернизируем сети связи, чтобы как можно больше жителей смогли воспользоваться нашими цифровыми услугами. Новая оптическая инфраструктура до конца лета появится в районе частной застройки Рузаевки. Вскоре доступ к современным сервисам получат еще две с половиной тысяч семей региона».

Марат Закиров, житель села Большие Березники:

«Благодаря гигабитному интернету от “Ростелекома” мы смогли подключить сразу несколько услуг и очень довольны. Удобно, когда все необходимые сервисы объединены в одном пакете. Быстрый доступ в мировую сеть нужен для удаленной работы и учебы. Детям нравится смотреть мультфильмы в видеотеке сервиса Wink. В нем для ребят огромный выбор! А мобильная связь позволяет без ограничений общаться с родственниками из других городов России».

Новым клиентам компания предлагает линейку комбинированных тарифных планов «Технологии выгоды». Стартовый пакет за 799 рублей в месяц включает домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/с, 1 200 минут сотовой связи, безлимитный мобильный трафик и 500 СМС, 181 телеканал и 10 тысяч фильмов и сериалов в видеотеке сервиса Wink.

Подробнее об услугах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.