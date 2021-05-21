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Артем Здунов провел прием граждан

Артем Здунов провел прием граждан

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередной прием граждан.

Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители исполнительных органов государственной власти.

Жительница Ковылкинского района обратилась к руководителю республики с коллективной просьбой о капитальном ремонте спортивного зала в местной школе. В ходе обсуждения было принято решение осуществить ремонт в рамках нацпроекта «Образование». Артем Здунов поставил задачу до конца текущего года изготовить проектно-сметную документацию, а в следующем году провести необходимые ремонтные работы.

С просьбой о капитальном ремонте автодороги между Атяшево и Козловкой обратилась жительница Атяшевского района. Глава региона поставил задачу по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнить ремонтные работы в 2022 году.

Жительница юго-западной части Саранска пришла на прием с просьбой отремонтировать здание детского сада № 44. Она пояснила, что в корпусе холодно. Артем Здунов дал указание главе Саранска Петру Тултаеву до начала сентября провести необходимые ремонтные работы.

Житель Светотехстроя от имени жильцов дома № 70 по улице Пушкина обратился к руководителю республики с просьбой помочь с благоустройством придомовой территории. Артем Здунов завил, что в следующем году придомовая территория будет приведена в порядок, работы планируется провести в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2024 годы».

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Источник: e-mordovia.ru