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Народные приметы на 24 июня подскажут, грядет ли ухудшение погоды

Народные приметы на 24 июня подскажут, грядет ли ухудшение погоды

Народные приметы на 24 июня помогут узнать, приготовила ли погода на ближайшее время неприятные сюрпризы.

Несколько столетий назад люди воспринимали восход солнца в качестве своего рода символа из будущего. На основе этой веры в особую мистическую силу рассветных часов было сформулировано поверье о том, что духота ранним утром 24 июня предвещает скорое ухудшение погоды, которое будет существенным.

Если же в двадцать четвертый день первого месяца лета очень силен запах травы, пора готовиться к дождям.

Если в ночь на 24 июня очень тепло, будет отличный урожай. Также об этом может сигнализировать обилие росы.  