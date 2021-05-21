Мордовский «Актив банк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у мордовского «Актив банка». Теперь организация не может осуществлять банковские операции. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поясняется, что решение принято по ряду причин. Во-первых, банк занижал размер необходимых резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Хотя проблемные кредиты являлись значительной частью портфеля «Актив банка». Во-вторых, организация завышала стоимость располагаемого имущества и скрывала свое реальное финансовое положение.

В третьих, банк неоднократно нарушал закон в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В ЦБ подчеркнули, что за последний год к «Актив банку» принимались соответствующие меры. Например, была ограничена возможность проведения отдельных видов операций.

Также в Банке России сообщили, что у мордовской кредитной организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Регулятор отметил, что «Актив банк» является участником системы страхования вкладов.

«Актив банк» был создан в 1993 году на базе республиканского филиала акционерного коммерческого банка «Финансист банк». Он был на целен на обслуживание малого и среднего бизнеса, а также предоставлял услуги населению.

В ЦБ добавили, что наибольшая доля банка принадлежит Александру Меркушкину (брат Николая Меркушкина). Еще 18 процентами владеет фонд региона «Созидание», а 14,5 - «Агрофирма Октябрьская». Остальное распределено в неравных долях менее 10% между еще 13 акционерами и миноритариями.