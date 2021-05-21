Новые энергомощности для развития АПК Мордовии

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» подключили к электрическим сетям современный высокоэффективный комплекс по содержанию и разведению крупного рогатого скота молочного направления на 1000 голов дойного стада. Он располагается в поселке Красное Сельцо Рузаевского района.

В рамках договора по технологическому присоединению энергетики построили линию электропередач ВЛ 10 кВ протяженностью 800 метров. Выданная мощность составила 320 КВт.

Предприятие «Агросоюз-Красное Сельцо» – строящийся объект. К настоящему времени возведены доильно-молочный блок с зоной ветсанобработки, 3 коровника. Полное завершение работ запланировано на 2023 год. Производственная мощность предприятия АПК составит 11 тыс. тонн молока в год. Будет создано около 60 новых рабочих мест.

Подключение комплекса к электросетям «Россети Волга» способствует развитию молочного животноводства, увеличению производства молока, дает дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса региона.