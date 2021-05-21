В Ичалках загорелся жилой дом

В Ичалках пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 24 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом № 121. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru