В Ичалках загорелся жилой дом

В Ичалках пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Днём 24 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом № 121. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru